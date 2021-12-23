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В Бишкеке прошло первенство по бильярдному спорту по "Свободной пирамиде"

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- Анастасия Карелина
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В одном из бильярдных клубов кыргызской столицы прошел чемпионат города Бишкек по бильярдному спорту по игре "Динамичная пирамида" среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организовали турнир Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек и Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту.

Соревнования проходили в целях повышения мастерства спортсменов, выявления сильнейших для дальнейшего участия в международных состязаниях.

Участие в чемпионате приняли 57 человек. Среди мужчин лучшими стали: Дастан Лепшаков (1 место), Мирлан Абдыкаров (2 место), Азирет Таштанбеков и Сыймык Урайимов (3 место). Среди женщин лучшие: Наталья Иванова (1 место), Лариса Хан (2 место), Аяна Исабаева и Улана Мамбетказива (3 место).

Также состоялось первенство СДЮСШОР по бильярдному и велосипедному спорту по игре "Свободная пирамида". В игре состязались 22 человека - юноши и девушки 2002 года рождения и младше.

Здесь 1 место занял Нурсултан Таштанбеков, 2 место отдали Байдоолоту Толонбаеву, а 3 место разделили Азамат Амираев и Артур Огобаев.


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URL: https://www.vb.kg/411338
Теги:
бильярд, чемпионат, Соревнования, мэрия
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