Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

ГП "Кыргызкомур" о конфликте водителей и "Альфы": Вмешались третьи силы

273  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Госпредприятие "Кыргызкомур" прокомментировало конфликт с перестрелкой между занимающимися перевозкой топлива водителями и спецназовцами из подразделения "Альфа на угольном месторождении Кара-Кече.

Пресс-служба ГП "Кыргызкомур" сообщает, что данный инцидент произошел несколько дней назад.

"В настоящее время обстановка в Кара-Кече стабильная, работа идет в штатном режиме. По имеющимся данным, третьи силы вели провокационные действия с целью столкновения службы "Альфа" с водителями.

Журналисты за более детальной информацией могут обращаться в пресс-службу ГКНБ.

Напомним, в Интернете был размещен видеоролик с информацией об инциденте между водителями и сотрудниками "Альфа" на месторождении Кара-Кече.

Также пресс-служба ГП "Кыргызкомур" сообщает, что с 20 декабря 2021 года уголь по 3000 сомов отгружается в Кара-Кече бесперебойно.

"Задача нашей компании - только добывать и отгружать уголь. За логистику (время, топбаза, сколько тонн прибывает) предприятие не отвечает, так как это не входит в нашу компетенцию. Данным вопросом занимается аппарат президента", - сообщает "Кыргызкомур".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411340
Теги:
уголь, конфликт, Кыргызкомур
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  