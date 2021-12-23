ГП "Кыргызкомур" о конфликте водителей и "Альфы": Вмешались третьи силы

В Кыргызстане Госпредприятие "Кыргызкомур" прокомментировало конфликт с перестрелкой между занимающимися перевозкой топлива водителями и спецназовцами из подразделения "Альфа на угольном месторождении Кара-Кече.

Пресс-служба ГП "Кыргызкомур" сообщает, что данный инцидент произошел несколько дней назад.

"В настоящее время обстановка в Кара-Кече стабильная, работа идет в штатном режиме. По имеющимся данным, третьи силы вели провокационные действия с целью столкновения службы "Альфа" с водителями.

Журналисты за более детальной информацией могут обращаться в пресс-службу ГКНБ.

Напомним, в Интернете был размещен видеоролик с информацией об инциденте между водителями и сотрудниками "Альфа" на месторождении Кара-Кече.

Также пресс-служба ГП "Кыргызкомур" сообщает, что с 20 декабря 2021 года уголь по 3000 сомов отгружается в Кара-Кече бесперебойно.

"Задача нашей компании - только добывать и отгружать уголь. За логистику (время, топбаза, сколько тонн прибывает) предприятие не отвечает, так как это не входит в нашу компетенцию. Данным вопросом занимается аппарат президента", - сообщает "Кыргызкомур".