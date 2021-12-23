Папа римский Франциск принял верительные грамоты посла КР Абдылдаева

Посол Кыргызской Республики при Святейшем Престоле (Ватикан) с резиденцией в Берлине экс-глава МИД КР Эрлан Абдылдаев вручил верительные грамоты папе римскому Франциску.

Об этом сообщили пресс-служба МИД КР и информационный портал Святейшего Престола Vatican News.

В ходе состоявшейся аудиенции посол Эрлан Абдылдаев передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента КР Садыра Жапарова. Папа римский Франциск выразил удовлетворение уровнем взаимодействия и сотрудничества между странами, а также пожелал мира и процветания народу Кыргызстана.

В рамках визита в Ватикан Абдылдаев также провел встречи с государственным секретарем (премьер-министр) Ватикана – Кардиналом Пьетро Паролином, заместителем государственного секретаря по общим вопросам Эдгаром Паррой, секретарем по связям с государствами (министр иностранных дел Ватикана) Полом Галлахером и руководителем службы протокола Ватикана Джозефом Мерфи.

Абдылдаев проинформировал собеседников об основных направлениях политических и экономических реформ в Кыргызстане, обсудил вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между КР и Ватиканом в различных областях. Состоялся обмен мнениями по совместному празднованию в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Ватиканом.

Одновременно с Абдылдаевым верительные грамоты Франциску вручили послы Молдовы, Намибии, Лесото, Люксембурга, Чада и Гвинеи-Бисау.

Папа Франциск попросил дипломатов передать его приветствие главам представленных ими государств и заверил в своих молитвах, дабы Всемогущий Бог обильно благословил властей, а также всех их соотечественников, миром и процветанием.

Значительную часть своей речи Святейший Отец посвятил кризису, вызванному пандемией КОВИД-19. Год назад, когда Папа встречался с дипломатами в преддверии Рождества, "мир все еще был в тисках пандемии, но знаки надежды уже появлялись на горизонте, в то время как были введены первые вакцины".

- В то время многие верили, что с появлением вакцин можно будет ожидать скорейшего окончания пандемии. Хотя с тех пор были сделаны большие шаги вперед, год спустя мы видим, что КОВИД-19 все ее приносит боль и страдания, не говоря уже о потерях человеческих жизней. Важно, чтобы международное сообщество интенсифицировало усилия по сотрудничеству, с тем чтобы все люди имели быстрый доступ к вакцинам, - сказал Франциск.

По его словам, несмотря на научно-технический прогресс, нечто микроскопическое и на первый взгляд незначительное "навсегда изменило наш мир, осознаем мы это или нет". Опыт пандемии показал, что мы являемся одной человеческой семьей и каждый несет ответственность за братьев и сестер, никого не исключая. С одной стороны, пандемия выявила лучшие стороны человечества на уровне личных и коллективных поступков, исполненных щедрости, духа служения и самопожертвования, с другой стороны - на институциональном и межгосударственном уровне предстоит еще многое сделать, чтобы утвердить "культуру встречи", которая служит общему благу нашей человеческой семьи.

Папа отметил важную роль, которую играют дипломаты при Святейшем Престоле, и само их присутствие отражает вовлеченность Ватикана в международное сообщество. Главным инструментом дипломатии является диалог:

- Я вас заверяю, что учреждения Святейшего Престола готовы предпринять шаги по плодотворному диалогу, чтобы обсудить вопросы общего интереса, особенно касающиеся всего человечества и нашего общего дома, - сказал Франциск.

На послов при Святейшем Престоле, их семьи, весь дипломатический персонал Папа призвал обильные Божьи благословения.