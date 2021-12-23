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Подозреваемый в убийстве 9-летней Сумай задержан и водворен ИВС

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками криминальной службы УВД Джалал-Абадской области и Сузакского РОВД раскрыто убийство Сумай, подозреваемый задержан и водворен ИВС.

18 ноября 2021 года в дежурную часть Сузакского РОВД Джалал-Абадской области обратился житель Сузакского района С.У. 1984 г.р., с заявлением о безвестном исчезновении дочери Сумаи. Сообщалось, что девочка 2012 года рождения, в тот день примерно в 12 часов 40 минут вышла из дома и направилась в школу, после пропала без вести.

Органами внутренних дел УВД Джалал-Абадской области проводился комплекс мер оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей малолетней девочки. Вместе с представителями общественности проводилась большая поисковая работа, проверялись гаражи, заброшенные здания, были опрошены около 80 таксистов, обошли свыше 8 тысяч домовладений. Проверено около 30 камер видеонаблюдения, но каких-либо данных получено не было. Поисковые работы осуществлялись также в Джалал-Абаде.

27 ноября примерно в 17 часов в милицию поступило сообщение от местного жителя об обнаружении тела неизвестной девочки на берегу реки Кок-Арт близ села Арал Сузакского района. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Сузакского РОВД, руководители районной милиции и прокуратуры. Тело девочки обнаружено без верхней одежды, проведено опознание - это была пропавшая без вести девятилетняя Сумай.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 УК "Убийство", назначены все необходимые экспертизы, проводилось расследование.

В результате оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие особо тяжкого преступления, сотрудниками криминальной службы Сузакского РОВД и УВД Джалал-Абадской области установлен подозреваемый в похищении и убийстве девятилетней девочки.

Милиция задержала гражданина У.А.1973 года рождения, жителя Сузакского района Джалал-Абадской области. По полученным данным подозреваемый проживал один, в одном из сел Сузакского района, в разводе около 10 лет.

По предварительным данным, 18 ноября мужчина подкараулил девочку и обманом привел к себе домой. После этого на протяжении нескольких дней злоумышленник держал похищенную девочку, в подвале своего дома. Имеются подтверждающие данные, что он издевался над ребенком, связал скотчем, держал в холоде. Через несколько дней девочка умерла, после этого, с целью скрыть следы преступления, подозреваемый ночью вынес тело и выбросил на берегу реки. Одежду и школьные принадлежности сжег.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подробная информация о ходе расследования в СМИ будет предоставлена сотрудниками.


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URL: https://www.vb.kg/411345
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, убийство, убийство ребенка, МВД
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