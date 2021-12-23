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Женщины в парламенте - вопрос не соперничества, а возможности высказаться

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке на площадке дискуссионного клуба "Пикир" прошел круглый стол "Итоги парламентских выборов: плюсы и минусы новой избирательной системы". В центре внимания экспертов оказался и гендерная и национальная квоты в парламенте Кыргызстана.

"В седьмой созыв Жогорку Кенеша войдут 90 депутатов. Из них 21 – это депутаты шестого созыва, есть несколько человек из пятого и четвертого созывов. Около 70 процентов – новые лица. Представленность женщин в сравнении с 2015 годом можно назвать высокой: из 54 депутатов, выбранных по партийным спискам, в ЖК проходят 19 женщин. Когда шестой созыв только начал работу, среди 120 депутатов было 15 женщин", - сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Узарбек Жылкыбаев.

По статистике 51 процент населения Кыргызстана – это женщины (3,3 миллиона человек), и 19 мест в парламенте для них - очень мало, - считает политолог, доцент Международного университета Кыргызстана Алина Молдокеева.

"Большинство мужчин считают, что в стране нет проблемы гендерного неравенства, и предлагают больше внимания уделять качественному составу парламента. Должна сказать, что не всегда мужчины могут понять, высказать чаяния женщин так, как они бы высказали сами. Вопрос представительства женщин в политике – вопрос политического сознания и политической культуры. До тех пор, пока в законе не будет статьи о женской квоте, мужчины просто не пропустят женщин во власть. Здесь вопрос не соперничества и конкуренции, а возможности высказаться", - объясняет она.

А вот депутат Жогорку Кенеша VI созыва Евгения Строкова считает, что 19 мест - вполне достаточно.

"Что касается женской квоты, то результат получился довольно хорошим. Предрекали гораздо худший вариант, говорили, что в новом созыве женщин практически не будет. Что касается национальной квоты, то в депутаты прошли только два-три представителя дунганской национальности. И в этом отношении, конечно, партийная система была лучше, потому что там квоты соблюдались лучше", - считает Строкова.

Политолог генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад" Дмитрий Орлов считает, что вокруг гендерной квоты в парламенте существует немало мифов.

"У нас любят говорить, что наличие большего числа женщин в парламенте – признак демократической страны. Если исходить из этой логики, то самой демократичной является Руанда - там женщин в парламенте 61,3 % (а вот, к примеру, в США, считающихся чуть ли не эталоном демократии, их всего 27,3%). По этому показателю Штаты находятся на 67 месте в мире, впереди - Уганда, Зимбабве, Ирак, Восточный Тимор. США слишком заняты продвижением гендерного баланса в новоиспечённых демократиях, чтобы поспевать с этим же балансом у себя.

Таким же мифом является то, что женщины в Кыргызстане активно рвутся в политику. По одномандатным округам в Жогорку Кенеш прошли 287 человек. Сколько из них женщин? Тридцать одна. Если очень захотеть, можно сломать любую систему, при желании самих женщин их представленность в парламенте могла бы быть выше. Что касается гендерных и национальных квот, то само существование этих квот, считаю, низводит национальные меньшинства и женщин до уровня второго сорта, подчёркивают как бы их ущербность", - сказал Дмитрий Орлов.

Напомним, 15 декабря на заседании ЦИК внесла изменения в положение о соблюдении гендерной квоты в 30 процентов среди партий, прошедших по единому избирательному округу на парламентских выборах депутатов. Благодаря поправке в распределении мандатов, в партии "Альянс", произошли изменения.

Вместо Жанара Акаева мандат должен был перейти женщине - Токтобубу Оргалча. Однако против решения ЦИК выступиал сама партия. "Альянсовцы" подали иск, который суд первой инстанции удовлетворил. Позже СМИ сообщили, что ЦИК намерена опротестовать это судебное решение.


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URL: https://www.vb.kg/411353
Теги:
гендер, Жогорку Кенеш, женщины
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