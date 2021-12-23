Министр обороны КР Бекболотов встретился с послом Индии Алокх Амитабх Димри

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Бактыбек Бекболотов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Кыргызской Республике господином Алокх Амитабх Димри.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим аспектам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, при этом генерал-майор Бактыбек Бекболотов отметил, что за последние годы двусторонние военные кыргызско-индийские контакты значительно активизировались и плодотворно развиваются по широкому спектру направлений, в частности, по линии военного образования, военно-технического сотрудничества и боевой подготовки.

В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению и развитию военного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Индией в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух стран.