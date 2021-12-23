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В Беларуси пройдет референдум о "новой конституции"

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- Наталья Крайнова
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В Беларуси референдум по изменениям в Конституцию пройдет во второй половине февраля. Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, президент республики Александр Лукашенко. Сообщают "Известия".

"После периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз (для того чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения) соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведем конституционной комиссии. И уже с готовым проектом, после того как конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

На совещании по вопросам изменения основного закона страны глава республики добавил, что через несколько дней проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение. В случае изменения закона система управления в государстве будет отстроена заново.

"Если кто-то думает, что мы это всё с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, этого не будет", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/411368
Теги:
Беларусь
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