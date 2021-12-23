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Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов трех государств

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- Анастасия Карелина
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Сегодня президент Кыргызской Республики принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов ряда иностранных государств, аккредитованных в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Верительные грамоты Садыру Жапарову вручили послы Швейцарской Конфедерации Оливье Бангертер, Монголии Ганхуяг Содном и Азербайджанской Республики Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

В ходе двусторонних встреч, которые президент провел с каждым дипломатом после церемонии вручения верительных грамот, обсуждены были вопросы углубления двусторонних отношений, усиления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, существенного увеличения товарооборота и наращивания инвестиционного взаимодействия.

Глава государства поздравил послов с назначением на высокую и ответственную должность, и выразил готовность активизировать сотрудничество со странами, которые они представляют, по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в рамках двустороннего формата и международных организаций.

Глава государства акцентировал внимание на важности развития и углубления межгосударственных политических и культурно-гуманитарных отношений, а также на установлении прямых торгово-экономических контактов и стимулировании мероприятий по привлечению иностранных инвестиций в Кыргызстан.

Посол Швейцарии Оливье Бангертер отметил множество схожих черт его страны с Кыргызстаном. Он поздравил Садыра Жапарова с тем, что по инициативе Кыргызстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития", а также с прошедшими парламентскими выборами. А также отметил готовность Швейцарии к тесному взаимодействию и выделению 22 миллионов долларов на программы развития в Кыргызстане.

Посол Ганхуяг Содном напомнил, что в следующем году будет отмечаться 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Монголией. Отметил готовность расширять отношения в сельском хозяйстве и легкой промышленности.

Посол Азербайджана Латиф Сейфаддин оглы Гандилов отметил, что по всем международным вопросам у двух стран близкие позиции и подчеркнул готовность Азербайджана наращивать инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/411369
Теги:
Азербайджан, Монголия, президент, Швейцария, посол, Садыр Жапаров
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