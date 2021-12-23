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Кыргызские зоозащитники обратились с письмом к Садыру Жапарову

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- Анастасия Карелина
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Зоозащитники Кыргызстана написали письмо на имя главы государства, в котором просят запретить отстрел бездомных животных и другие формы жесткого обращения на государственном уровне.

Неравнодушные к судьбам братьев наших меньших вновь вышли на митинг в кыргызской столице. Прошел он у здания МВД.

Как рассказала руководитель фонда защиты животных "Добрые руки" Лариса Слободская, вышел к собравшимся Эмирлан Зарылбеков.

Зоозащитники рассказали представителю министерства о том, что все их заявления, касающиеся жестокого обращения с животными, игнорируются. Зарылбеков попросил передать ему данные по каждому конкретному случаю и пообещал разобраться в ситуации.

Затем митингующие отправились к Дому правительства. Зоозащитников пригласили на беседу в приемную Аппарата президента, где защитники прав братьев наших меньших написали письмо на имя главы государства. В своем обращении они просят запретить отстрел и другие формы жестокого обращения с животными на государственном уровне. А также ускорить вопрос рассмотрения закона о защите прав животных.

"На мой взгляд, данный митинг стал самым продуктивным из всех, что уже проходили в кыргызской столице. Были на нем даже представители регионов. К нам приехала женщина из Таласа. У них ситуация с бездомными животными ничуть не лучше, чем в Бишкеке. Мы высказали свои соображения представителю МВД, и написали письмо на имя главы государства. Теперь будет ждать конкретных результатов", - пояснила vb.kg Лариса Слободская.


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URL: https://www.vb.kg/411379
Теги:
кошки, собаки, Бишкек, животные, МВД, Садыр Жапаров
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