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В будущем году военная база РФ в КР примет участие в различных учениях

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- Евгений Денисенко
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Центральным военным округом России на 2022 год запланировано более 300 учений в его войсках. В том числе – с участием зарубежных военных базах в Кыргызстане и Таджикистане.

Об этом, как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Подводя итоги боевой деятельности ЦВО за 2021 год, он отметил: "Всего в этом году было проведено более 200 учений различного уровня и масштаба, в том числе одно с исследовательскими целями, в котором в обязательном порядке были отработаны вопросы ведения боевых действий с использованием нешаблонных способов применения войск".

По словам командующего, в ходе проведенных мероприятий особое внимание уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами, а также применению разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов. В 2021 году в войска округа также поступило более 1200 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники

Затрагивая планы на будущий год, Александр Лапин сообщил, что в войсках ЦВО, в том числе на российских военных базах в Кыргызстана и Таджикистане, запланировано более 300 учений. Кроме того, намечено увеличение количества мероприятий совместной подготовки, основными из которых станут 14 совместных учений различного уровня по линии ОДКБ и ШОС. Они будут проводится на полигонах России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Самым значимым из них станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" с участием вооруженных сил шести государств.

"Могу заверить вас, что войска Центрального военного округа в любых условиях складывающейся обстановки всегда способны гарантированно выполнить задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и руководством Министерства обороны России. Мы продолжим наращивать боевой потенциал войск округа и поддерживать его на уровне, обеспечивающем военную безопасность России и её союзников", – заявил российский военачальник.

Центральный военный округ создан путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа. В состав ЦВО входят две общевойсковые армии, командование ВВС и ПВО и другие подразделения, дислоцированные на территории округа, 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Кыргызстане и подразделения, размещённые на территории Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/411383
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан
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