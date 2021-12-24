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Страны ЕАЭС смогут продавать свое вино в РФ на специальных ярмарках

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- Евгений Денисенко
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Госдума РФ приняла закон, который разрешает продажу, потребление и рекламу произведенного в Евразийском экономическом союзе вина на специализированных ярмарках. Закон принят в третьем, окончательном чтении.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и "О рекламе".

По информации ГД, на таких ярмарках будет осуществляться розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача ее образцов для дегустации. Продолжительность ярмарок составит не более 14 календарных дней. При этом 100 процентов торговых мест будет отведено под розничную продажу данной продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территориях винограда.

Это, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки, коснется всей винодельческой продукции. Причем для ее розничной реализации или дегустации не потребуется отдельной лицензии. Такая норма предусмотрена и в случае продажи коньяка, бренди и виноградной водки.

Законом разрешается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенных в странах ЕАЭС из выращенного в них винограда, на специализированных ярмарках винодельческой продукции, в том числе проводимых в нестационарных торговых объектах. Разрешено и проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции или ее дегустацией, вне стационарных торговых объектов, если такие рекламные акции проводятся в местах проведения специализированных ярмарок.


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URL: https://www.vb.kg/411384
Теги:
торговля, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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