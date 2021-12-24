В Украине утвердили порядок проверки лицензированных игорных операторов

Кабинет министров Украины принял Постановление №1263 от 2 декабря текущего года, которое определяет периодичность плановых государственных инспекций лицензированных операторов, а также критерии определения риска их деятельности. Отдельно КРАИЛ составила график первых проверок, которые проведут уже в следующем году. В период с апреля по ноябрь эксперты проверят деятельность 26 компаний.

Оценка степени риска

Постановление КМУ четко определило критерии оценки риска компании, которая организовывает и проводит азартные игры на территории Украины, а также балли для определения степени риска. Речь идет и об операторах, которые открыли наземные казино, и о порталах, предлагающих играть в игровые автоматы онлайн.

Критерии, определяющие степень риска представителей индустрии гемблинга:

● вид деятельности лицензиата;

● нарушение законодательных норм, игнорирование требований к деятельности лицензионного оператора;

● число мест для проведения игр;

● число, регулярность внеплановых госинспекций.

По перечисленным критериям эксперты будут оценивать каждого лицензиата, и выставлять ему общую оценку по стобалльной шкале. В зависимости от количества набранных баллов будет определяться и степень риска конкретного оператора:

● 0-20 баллов – незначительный;

● 21-40 баллов – средний;

● 41-100 баллов – высокий.

В зависимости от установленной категории регулятор будет определять периодичность проверки конкретного оператора. Эксперты сервиса ipnews, где можно играть онлайн в Космолот, утверждают, что такой подход повысит ответственность операторов легального рынка. Лицензиаты будут заинтересованы реже попадать под инспекции, поэтому будут строго выполнять требования и нормы профильного закона, придерживаться принципов ответственной игры.

Операторов с высоким уровнем риска будут проверять раз в год. Если компания получила количество баллов, соответствующее средней степени риска, ее проверят только раз в 2 года. Для тех, кто набрал 41-100 баллов не будут инспектировать чаще одного раза на протяжении 3 лет. 2022 год станет первым годом, когда КРАИЛ планово проверять выбранных операторов. До этого регулятор все свое время уделял вопросам выдачи лицензий и борьбе с подпольными участниками рынка, а теперь пришло время проверить деятельность лицензиатов.

Первыми пройдут государственную проверку 26 компаний. На сайте КРАИЛ уже есть список всех операторов, которых ожидает инспекция, а также точные даты проведения проверки. Сообщается, что эксперты с каждой компанией будут работать 10 дней, на протяжении которых проверят финансовую отчетность, соблюдение профильного законодательства, отзывы клиентов, сотрудников, процедуру вывода средств, набор слот-машин, используемое оборудование и программное обеспечение.