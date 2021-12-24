Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

В столице пройдет президентская елка

104  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 24 декабря, глава государства Садыр Жапаров примет участие в ежегодном, традиционном новогоднем представлении для детей, которое состоится в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На мероприятие приглашены 1  тысяча 100 детей в возрасте от 8 до 14 лет из всех регионов страны. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и др.

Новогодняя концертная, театрализованная программа будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 10:55 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411387
Теги:
дети, Новый год, президент, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  