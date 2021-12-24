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В Южной Корее помилуют осужденную за коррупцию экс-президента страны

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- Алина Мамаева
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Правительство Южной Кореи в пятницу объявило о специальном помиловании экс-президента Пак Кын Хэ, отбывающей 22-летний тюремный срок за коррупцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Ренхап".

69-летняя экс-президент была включена в список из 3 тыс. 94 получателей помилования, которых планируется освободить в канун Нового года.

Отмечается, что решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья.

При этом, сообщается, что другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.

Правительство заявило, что эти решения приняты как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с целью преодоления "печальной истории прошлого и достижения великого единства среди людей".


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URL: https://www.vb.kg/411389
Теги:
Южная Корея, мировые новости
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