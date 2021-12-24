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Президент Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Турции

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- Алина Мамаева
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Вчера, 23 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе разговора Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что Турция является первой страной, признавшей независимость, установившей дипломатические отношения и открывшей посольство в Кыргызской Республике.

"Турция является для нас братским государством, надежным другом, а также проверенным временем партнером. Кыргызстан придает особое значение отношениям с Турцией", - отметил Садыр Жапаров.

В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в 2021 году исполнилось 10 лет с момента придания кыргызско-турецким отношениям статуса стратегического партнерства.

В этой связи он предложил сосредоточить взаимные усилия на реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания Высшего совета стратегического сотрудничества в июне 2021 года.

Лидер Турции выразил намерение посетить Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета в 2022 году.


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URL: https://www.vb.kg/411396
Теги:
президент, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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