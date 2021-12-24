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Получающим пособие "уй-булого комок" семьям снижена плата за электричество

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- Алина Мамаева
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В целях оказания адресной социальной поддержки принято решение об установлении специальных тарифов в размере 50,0 тыйынов за 1 кВтч (при потреблении до 700 кВтч в месяц) для малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие "уй-булого комок". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Решение принято во исполнение Указа президента "О мерах поддержки малообеспеченных граждан (семей) в виде снижения размера платы за электрическую энергию", в котором кабинету министров КР поручено определить тариф на электрическую энергию для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, получающих государственное пособие "уй-булого комок", в размере 50,0 тыйынов за 1 кВтч при потреблении до 700 кВтч в месяц.

В соответствие с постановлением Министерству труда, социального обеспечения и миграции на ежемесячной основе необходимо обновлять списки и данные малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, – "уй-булого комок" и предоставлять их Министерству энергетики.

Министерству энергетики поручено с 1 января 2022 года утвердить тарифы на электрическую энергию для вышеуказанных групп потребителей.

При этом ежемесячно, до 30 числа государственному органу поручено представлять в распределительные компании списки малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие "уй-булого комок", с указанием фактических адресов проживания/пребывания в разрезе областей и районов республики.

Решение подписано председателем кабмина и вступает в силу со дня официального опубликования.

С полным текстом постановления кабинета министров можно ознакомиться здесь..


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URL: https://www.vb.kg/411399
Теги:
Кыргызстан, кабмин, Электроэнергия
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