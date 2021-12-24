Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

Мэр Бишкека встретился с параспортсменами столицы

162  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с параспортсменами – воспитанниками СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник ознакомился с состоянием помещений, где размещены спортивные школы, по адресу: 4 мкр., дом 19/1 (СДЮШОР), ул.Карасаева, 10 (спортивный зал ЛОВЗ).

Сотрудники, тренеры СДЮШОР обратились к мэру с просьбой рассмотреть строительство центра паралимпийских видов спорта в микрорайоне №4, на данный момент спортшкола арендует цокольный этаж в доме 19/1.

"Отметим, что строительство данного объекта вошло в титульный план на 2022 год управления капитального строительства мэрии г.Бишкека. В настоящее время управление земельными ресурсами мэрии столицы готовит проект постановления для дальнейшего составления госакта на территорию. Кроме того, обсуждены вопросы улучшения условий в спортивном зале для ЛОВЗ на ул. Карасаева, 10 и создания специализированного футбольного поля на месте парковки", - говорится в сообщении.

В рамках поддержки Айбек Джунушалиев вручил сертификат в размере 100 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы на приобретение необходимого инвентаря.

Напомним, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта основана в 1965 году. Имеет 6 отделений: тенниса, настольного тенниса, пара-армрестлинга, пара-пауэрлифтинга, пара-дзюдо и пара-таэквондо.

СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта является единственной спортивной школой в Кыргызстане, имеющей статус паралимпийской и развивающей инвалидные виды спорта в нашей стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411404
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  