Мэр Бишкека встретился с параспортсменами столицы

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с параспортсменами – воспитанниками СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник ознакомился с состоянием помещений, где размещены спортивные школы, по адресу: 4 мкр., дом 19/1 (СДЮШОР), ул.Карасаева, 10 (спортивный зал ЛОВЗ).

Сотрудники, тренеры СДЮШОР обратились к мэру с просьбой рассмотреть строительство центра паралимпийских видов спорта в микрорайоне №4, на данный момент спортшкола арендует цокольный этаж в доме 19/1.

"Отметим, что строительство данного объекта вошло в титульный план на 2022 год управления капитального строительства мэрии г.Бишкека. В настоящее время управление земельными ресурсами мэрии столицы готовит проект постановления для дальнейшего составления госакта на территорию. Кроме того, обсуждены вопросы улучшения условий в спортивном зале для ЛОВЗ на ул. Карасаева, 10 и создания специализированного футбольного поля на месте парковки", - говорится в сообщении.

В рамках поддержки Айбек Джунушалиев вручил сертификат в размере 100 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы на приобретение необходимого инвентаря.

Напомним, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта основана в 1965 году. Имеет 6 отделений: тенниса, настольного тенниса, пара-армрестлинга, пара-пауэрлифтинга, пара-дзюдо и пара-таэквондо.

СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта является единственной спортивной школой в Кыргызстане, имеющей статус паралимпийской и развивающей инвалидные виды спорта в нашей стране.