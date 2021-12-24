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Закуплена спецтехника для предприятия "Бишкекзеленхоз"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичном парке на пресечении улиц Боталиева и Манаса с участием первого вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова состоялась презентация новой спецтехники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, для городской службы закуплено 3 комбинированные машины на базе МАЗ, 1 измельчитель веток, 1 экскаватор-погрузчик и 1 корчеватель пней.

"Современная спецтехника имеет различные сферы применения, работает в любую погоду, выносит практически любые нагрузки, неприхотлива в обслуживании. Комбинированные машины позволят своевременно исполнять работы по поливу зеленых насаждений города, что очень практично и позволит в будущем экономить средства на аренде специальной техники. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX GE / 2021/ выполняет работы по понижению грунта, погрузки инертных материалов, стволов снесенных деревьев. Измельчитель веток Chip Master 220 ТМР обеспечивает материалом для мульчирования, кроме того решит вопрос пожаробезопасности на лесоскладе предприятия. Корчеватель пней Rotor Speedy 70 – 100 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он позволяет окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня", - уточняют в пресс-слуужбе.

В мэрии поясняют, что днная техника позволит в значительной мере улучшить эстетический облик столицы. Техника приобретена согласно закону "О государственных закупках" посредством портала государственных закупок на тендерной основе за счет средств городского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/411411
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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