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Данные из Британии и ЮАР подтвердили более легкое течение "омикрона"

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- Айжан Мамбеталиева
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Данные наблюдений из Южно-Африканской Республики и Великобритании подтвердили, что "омикрон" действительно приводит к более легкому течению болезни, но новый штамм очень заразен. Об этом сообщает Reuters. Пациенты имеют на 70-80 процентов более легкое течение болезни, чем вследствие штамма "дельта".

В Британии отмечают, что зараженные "омикроном" на 15-20 процентов меньше нуждаются в стационарном лечении и на 40-45 процентов реже находятся в больнице больше суток.

Также те, кто уже болел COVID-19, на 50-60 процентов реже нуждаются в госпитализации, чем те, кто до этого не болел. Однако риск госпитализации невакцинированных и людей, которые еще не болели COVID-19, остается примерно на таком же уровне, как и для предыдущих штаммов.


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URL: https://www.vb.kg/411416
Теги:
Великобритания, наука, ЮАР, медики, врачи, COVID-19, COVID
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