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В Маевке неделями не вывозят мусор

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- Наталья Крайнова
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Жители села Маевка жалуются на кучи мусора, которые образуются из-за плохой работы мусороуборочной компании.

"В нашем селе Маевка неделями не вывозят мусор. Работают по принципу: две недели вывозим, а четыре нет. Благо сейчас холода и особо не воняет, но мы-то платим. Такое уже было, уже жаловались в сельсовет, но все повторяется. Повсюду собаки, которые этот мусор разбрасывают, и начинается антисанитария. Пожалуйста, обратите внимание на ненадлежащее выполнение своих обязанностей ОсОО "ДКС", - сообщают жители Маевки.


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URL: https://www.vb.kg/411419
Теги:
мусор, Бишкек
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