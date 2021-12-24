В Маевке неделями не вывозят мусор

Жители села Маевка жалуются на кучи мусора, которые образуются из-за плохой работы мусороуборочной компании.

"В нашем селе Маевка неделями не вывозят мусор. Работают по принципу: две недели вывозим, а четыре нет. Благо сейчас холода и особо не воняет, но мы-то платим. Такое уже было, уже жаловались в сельсовет, но все повторяется. Повсюду собаки, которые этот мусор разбрасывают, и начинается антисанитария. Пожалуйста, обратите внимание на ненадлежащее выполнение своих обязанностей ОсОО "ДКС", - сообщают жители Маевки.