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В России отменили обязательный техосмотр

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- Алина Мамаева
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Сенаторы одобрили закон об отмене обязательного техосмотра в России. Отмена не затронет коммерческий транспорт - грузовики, автобусы и такси, передает "Интерфакс".

С владельцев автомобилей и мотоциклов закон № 1249892-7 снимает обязанность регулярно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и садиться за руль. Обязательным техосмотр останется в том случае, если машина или мотоцикл старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже.

При изменении конструкции машины или замене основных агрегатов техосмотр остается обязательным.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Третье чтение в Госдуме он прошел 22 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411423
Теги:
закон, Россия, техосмотр, транспорт
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