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К 2025 году в Бельгии планируют закрыть все атомные электростанции

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- Айжан Мамбеталиева
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Правительство Бельгии заявило, что все существующие в стране атомные электростанции закроются к 2025 году, об этом сообщает Reuters.

В настоящее время в Бельгии имеются две АЭС - в Доэле и Тиханже - с семью атомными реакторами. Вопрос о том, как решить ядерную проблему в Бельгии, затянулись на долгие годы с резкими разногласиями между правительственными сторонами, которые установили 2021 год в качестве крайнего срока для решения этого вопроса.

Закрытие начнется в следующем году с целью безопасного вывода из эксплуатации и сноса обоих заводов к 2045 году. Две бельгийские атомные станции с семью реакторами в общей сложности эксплуатируются французской компанией Engie и составляют почти половину производства электроэнергии в стране.


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URL: https://www.vb.kg/411428
Теги:
Бельгия, мировые новости, новости мира
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