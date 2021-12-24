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Ученые составили старейшее в мире генеалогическое древо

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- Наталья Крайнова
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Ученые составили старейшее в мире генеалогическое древо от человеческих костей, захороненных в гробнице возрастом 5700 лет в Котсуолдсе в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Анализ ДНК обитателей гробницы показал, что похороненные там люди принадлежали к пяти непрерывным поколениям одной большой семьи.

"Превосходное сохранение ДНК в гробнице и использование новейших технологий в восстановлении древней ДНК и анализ позволил нам раскрыть самое древнее генеалогическое древо, когда-либо реконструированное, и проанализировать его, чтобы понять что-то глубокое о социальной структуре этих древних сообществ", - отметил Иньиго Олальде из Университета Страны Басков в Испании, который был ведущим генетиком исследования и его соавтором.

Большинство из тех, кто был найден в гробнице, произошли от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины.

Право быть здесь захороненным было основано на происхождении от одного мужчины. Но людей хоронили в разных частях гробницы по принципу происхождения от матриарха.

Гробница эпохи неолита, или "пирамида", в Хэзлтоне-Норт в Глостершире, имеет две L-образные камеры, одна обращена на север, а другая на юг.

Работа поможет исследователям понять семейную динамику среди людей каменного века и больше узнать об их культуре.

Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature.


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URL: https://www.vb.kg/411429
Теги:
Великобритания, наука
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