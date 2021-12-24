Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

Касым-Жоомарт Токаев наградил Султана Раева золотой медалью "Бірлік"

212  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За весомый вклад в развитие и укрепление отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также за его вклад в сближение и обогащение гармонии и стабильности, сотрудничества между народами, национальных культур и дружественных отношений между народами, сохранение и развитие культуры президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил народного писателя КР Султана Раева престижной наградой Казахстана - золотой медалью "Бірлік". Об этом на своей странице сообщил почетный профессор Кыргызского государственного университет им. Арабаева Шавкат Исмаилов.

Лауреат Государственной премии имени Токтогула Султан Раев родился 13 июля 1958 года в селе Жоош Кара-Суйского района Ошской области.

В 1984 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета, в 1994 году-стажировку на факультете журналистики и общественных коммуникаций Канзасского университета США.

В 2006-2010 годах работал министром культуры и информации.

Романы Раева переведены на русский, украинский, французский, китайский языки. Его спектакли были поставлены в местных и зарубежных театрах и получили ряд наград. (MZh)

Справка: золотая медаль Единства народа Казахстана, учреждена по инициативе президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Медаль "Бірлік" является высшим знаком общественного признания и поощрения казахстанских и иностранных граждан, за заслуги в укреплении единства и стабильности, социально-экономическое и общественное развитие Казахстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411431
Теги:
Казахстан, награда, президент, Султан Раев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  