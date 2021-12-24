Касым-Жоомарт Токаев наградил Султана Раева золотой медалью "Бірлік"

За весомый вклад в развитие и укрепление отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также за его вклад в сближение и обогащение гармонии и стабильности, сотрудничества между народами, национальных культур и дружественных отношений между народами, сохранение и развитие культуры президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил народного писателя КР Султана Раева престижной наградой Казахстана - золотой медалью "Бірлік". Об этом на своей странице сообщил почетный профессор Кыргызского государственного университет им. Арабаева Шавкат Исмаилов.

Лауреат Государственной премии имени Токтогула Султан Раев родился 13 июля 1958 года в селе Жоош Кара-Суйского района Ошской области.

В 1984 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета, в 1994 году-стажировку на факультете журналистики и общественных коммуникаций Канзасского университета США.

В 2006-2010 годах работал министром культуры и информации.

Романы Раева переведены на русский, украинский, французский, китайский языки. Его спектакли были поставлены в местных и зарубежных театрах и получили ряд наград. (MZh)

Справка: золотая медаль Единства народа Казахстана, учреждена по инициативе президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Медаль "Бірлік" является высшим знаком общественного признания и поощрения казахстанских и иностранных граждан, за заслуги в укреплении единства и стабильности, социально-экономическое и общественное развитие Казахстана.