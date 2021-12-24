Бишкекчане проехали в новогоднем троллейбусе

Вчера, 23 декабря, новогоднее настроение царило в троллейбусе, который ходит по маршруту №4.

Пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка и символ следующего года – тигренок. С программой выступили юные артисты центра детского творчества и учителя школ-гимназий №78 и 54 Первомайского района.

Особенным стал проезд для ребятишек, они с радостью рассказывали стихотворения и получали сладкие презенты.

В мэрии обещают, что с 25 декабря новогодние персонажи будут поднимать настроение пассажирам автобусов.

Праздничный транспорт с главным новогодним волшебником и его помощницей будет курсировать до 31 декабря.