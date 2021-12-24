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Бишкекчане проехали в новогоднем троллейбусе

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 23 декабря, новогоднее настроение царило в троллейбусе, который ходит по маршруту №4.

Пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка и символ следующего года – тигренок. С программой выступили юные артисты центра детского творчества и учителя школ-гимназий №78 и 54 Первомайского района.

Особенным стал проезд для ребятишек, они с радостью рассказывали стихотворения и получали сладкие презенты.

В мэрии обещают, что с 25 декабря новогодние персонажи будут поднимать настроение пассажирам автобусов.

Праздничный транспорт с главным новогодним волшебником и его помощницей будет курсировать до 31 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411432
Теги:
мэрия, Новый год, транспорт, Бишкек
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