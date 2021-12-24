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В КР меняются сроки действия загранпаспортов детей, не достигших 16-ти лет

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане меняются сроки действия общегражданского паспорта детей, не достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Согласно Закона КР "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О внешней миграции", теперь срок действия общегражданского паспорта ребенка в возрасте от рождения до 1 года оформляется сроком на 2 года, а с 1 года до достижения 16 лет сроком на 5 лет.

Ранее общегражданский паспорт на ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, оформлялся сроком на 3 года.

Теперь для оформления общегражданского паспорта ребенку, не достигшего 16- летнего возраста, необходимо обратиться в ближайший ЦОН или отдел паспортизации и представить следующий перечень документов:

- анкету-заявление (оформляется сотрудником территориального подразделения или ЦОН);

- свидетельство о рождении или выписку из актовой записи о рождении - при отсутствии данных в ЕГРН;

- паспорта родителей или одного из родителей (если родитель является единственным, при наличии вступившего в законную силу судебного

решения о лишении родительских прав одного из родителей, при наличии свидетельства о смерти одного из родителей, при отбывании наказания в местах лишения свободы одного из родителей, при наличии решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим, недееспособным, при нахождении одного из родителей в розыске) либо иных законных представителей лица, не достигшего 16-летнего возраста;

- нотариально удостоверенное ходатайство родителей или законных представителей;

- квитанцию об оплате.

В случае, если один из родителей заявителя является гражданином иностранного государства, представляется его нотариально заверенное

согласие на оформление общегражданского паспорта для лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Обязательным условием для оформления общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2020 года является регистрация адреса заявителя в АИС "АСБ" или информации о консульском учете либо штампа в общегражданском паспорте о постановке на консульский учет.


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URL: https://www.vb.kg/411433
Теги:
дети, паспорт, ЦОН
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