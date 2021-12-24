Мэрия Бишкека наградили креативных горожан

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев поблагодарил представителей креативных организаций за активное участие в организации новогоднего оформления столицы, и им вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Почетной грамотой мэрии города Бишкека награжден дизайнер Нурбек Насыранбеков (креативное бюро I-media). Именно он является автором единого фирменного стиля новогоднего оформления столицы. Также благодарственными письмами поощрены руководители креативных организаций Михаил Григорьев (ATOM production) и Азиз Хасанов (Antares Creative Group)", - говорится в сообщении.