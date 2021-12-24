Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19

Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на статью, опубликованную в журнале Medicina.

Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения COVID-19 и снижения количества тяжелых случаев. К такому заключению пришли итальянские ученые.

Результаты многочисленных исследований показывают, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний. Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против COVID-19.

Авторы обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.

Средиземноморская диета - это тип питания, основанный на традиционных блюдах и напитках южноевропейского региона. Для него характерно высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.

Благоприятный эффект средиземноморской диеты, по мнению ученых, связан с обилием в ней здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов. В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжирных кислот. Фрукты, цельнозерновые, овощи и рыба, входящие в средиземноморскую диету, уменьшают воспаление в организме, тогда как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как обработанное красное мясо, сыр и молочные продукты, усиливают воспаление.

Диета, основанная на естественных продуктах, в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2, считают ученые.