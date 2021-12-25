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В Ташкенте презентовали книгу о Курманжан Датке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ташкенте с 15 по 19 декабря прошел фестиваль Open Eurasian Literary Festival & Book Forum (OEBF). Об этом сообщает Hertfordshire Press (UK).

По его данным во время официального открытия 10-го литературного фестиваля OEBF, прошла ежегодная презентация новых книг издательства Hertfordshire Press, где была представлена книга "Queen Kurmanjan of the mountains" кыргызской поэтессы Бубайшы Арстанбековой. Автор книги лично прилетела на фестиваль. Данное мероприятие посетил экс- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Ибрагим Жунусов.

"Книга "Queen Kurmanjan of the mountains" об истории выдающейся женщины, в которой раскрывается образ жизни кыргызского народа в период интриг и нестабильности страны. Курманжан датка - первая государственная деятельница, среди кыргызских женщин. В народе ее прозвали "Алайской царицей" и "Королевой юга". Кроме Курманжан титул "Датка", что в переводе означает "генерал", дважды была удостоена данного титула, когда среди женщин никто ранее не удостаивался такого звания за всю историю Кыргызстана"-говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/411440
Теги:
книги, Узбекистан, Кыргызстан
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