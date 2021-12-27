Япония поможет бороться со снежными заносами на автодороге Бишкек - Ош

В Бишкек в 10 часов в Малом зале Министерства финансов состоялась церемония подписания обменных нот между чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда и министром финансов Алмазом Бакетаевым относительно предоставления безвозмездной помощи правительства Японии в рамках проекта "Защита от снежных заносов на автодороге Бишкек - Ош" в размере 766,3 миллиона сомов (приблизительно 9,1 миллиона долларов).

Также между постоянным представителем японского Агентства международного сотрудничества (JICA) Хироюки Кавамото и министром финансов было подписано грантовое соглашение, определяющее дальнейшую процедуру по реализации данного проекта.

Снежные лавины и заносы на автодороге Бишкек - Ош, связывающей северную и южную части республики и больший отрезок которой расположен в горной местности, становятся причиной ухудшения видимости, возникновения заторов и повышают риск возникновения аварийных ситуаций на дороге. Данный проект направлен на защиту от снежных метелей и обеспечение безопасного и беспрепятственного движения в зимний период времени путем установки снегозащитных ограждений, сигнальных вех.

Японская сторона выражает надежду, что повышение безопасности автомобильного сообщения по важной транспортной артерии республики посредством реализации проекта положительно скажется на уменьшении перебоев во внутреннем и международном транспортном сообщении, а также на активизации экономики и улучшении благосостояния народа Кыргызской Республики.