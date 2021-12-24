Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

ГП "Кыргызкомур" закупил грузовой транспорт для Кара-Кече

75  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня, 24 сентября, министр энергетики Доскул Бекмурзаев передал ключи от грузовиков, закупленных для угольного разреза Кара-Кече. Об этом сообщает пресс-служба минэнергетики.

Согласно информации, "Кыргызкомур" через тендер приобрел 10 единиц транспорта марки "Хово" и одну "Ниву".

"Министр Доскул Бекмурзаев на вручении подчеркнул необходимость такой техники для обеспечения населения беспрерывной и своевременной доставкой угля.

"Раньше из-за отсутствия собственной техники мы зависели от частных перевозчиков при снабжении населения углем. Ведь у "Кыргызкомура" не было транспорта марки "Хово". Отныне мы избавились от этой проблемы. Сегодня мы купили 10 грузовиков. У нас в планах и дальше пополнять автопарк предприятия", - сказал Доскул Бекмурзаев. Министр также отметил, что в этом году на Кара-Кече было добыто 800 тысяч тонн угля. В прошлом же году было добыто 497 тысяч тонн. Тем самым "Кыргыз Комур" в год получил прибыль в размере 188 миллионов сомов. Это в 8 раз больше, чем в прошлом году ", - сказал Доскул Бекмурзаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411446
Теги:
Кара-Кече, автомобили, Кыргызкомур
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  