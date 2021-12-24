ГП "Кыргызкомур" закупил грузовой транспорт для Кара-Кече

В Кыргызстане сегодня, 24 сентября, министр энергетики Доскул Бекмурзаев передал ключи от грузовиков, закупленных для угольного разреза Кара-Кече. Об этом сообщает пресс-служба минэнергетики.

Согласно информации, "Кыргызкомур" через тендер приобрел 10 единиц транспорта марки "Хово" и одну "Ниву".

"Министр Доскул Бекмурзаев на вручении подчеркнул необходимость такой техники для обеспечения населения беспрерывной и своевременной доставкой угля.

"Раньше из-за отсутствия собственной техники мы зависели от частных перевозчиков при снабжении населения углем. Ведь у "Кыргызкомура" не было транспорта марки "Хово". Отныне мы избавились от этой проблемы. Сегодня мы купили 10 грузовиков. У нас в планах и дальше пополнять автопарк предприятия", - сказал Доскул Бекмурзаев. Министр также отметил, что в этом году на Кара-Кече было добыто 800 тысяч тонн угля. В прошлом же году было добыто 497 тысяч тонн. Тем самым "Кыргыз Комур" в год получил прибыль в размере 188 миллионов сомов. Это в 8 раз больше, чем в прошлом году ", - сказал Доскул Бекмурзаев.