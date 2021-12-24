Госкомиссия по делам религии подвела итоги 2021 года

В Бишкеке сегодня, 24 декабря, состоялось итоговое совещание Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР). Важными темами обсуждения стали итоги деятельности ГКДР КР в 2021 году и план ведомства на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба госкомиссии.

"На совещании выступил директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров отметил, что 2021 год был плодотворным в реализации государственной политики в религиозной сфере. Также на заседании обсуждались вопросы исполнения Плана действий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы" -говорится в сообщении госкомиссии.