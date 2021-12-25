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В Москве отдали дань памяти Чингизу Айтматову

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- Евгений Денисенко
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"Великий сын Евразии - международная конференция под таким названием прошла в Москве. Она была инициирована посольством КР в РФ и посвящена 93-й годовщине со дня рождения классика мировой литературы Чингиза Айтматова.

Конференция, как рассказали в посольстве, организована совместно с Ассамблеей народов Евразии, Общественной палатой РФ и Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, в целях укрепления международного культурного сотрудничества, содействия сохранению и осмыслению на евразийском пространстве творческого и гуманистического наследия Чингиза Айтматова.

Мероприятие началось с заключения меморандума о намерениях посольства КР в РФ и международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Документ подписали генеральный секретарь АНЕ Андрей Бельянинов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.

С приветственным словами к участникам конференции обратились председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин и Андрей Бельянинов.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы, опираясь на знаменитые Айтматовские слова "Человек жив, пока о нем помнят люди", отметить его большие заслуги не только как всемирно известного писателя, но и как политика, дипломата, общественного деятеля", - заявил Владимир Зорин.

"Достаточно вспомнить, - продолжил он, - инициированный международный неправительственный форум интеллектуалов "Иссыкульский форум". Два прошедших при жизни писателя форума - 1986 и 1997 годов - явились значимым вкладом писателя в осмысление проблем мирового бытия, поиска путей их решения и были для своего времени важными общественно-политическими событиями высокого международного уровня".

Гульнара-Клара Самат рассказала о творческой жизни и политической деятельности Чингиза Айтматова. "Невероятная стилистика и гуманизм сделали Айтматова послом всего человечества. Именно поэтому его день рождения сейчас широко празднуют во всем мире", - отметила дипломат.

Она подчеркнула сохраняющуюся актуальность регулярных интеллектуальных встреч в рамках "Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова". И сообщила, что проведение очередного заседания инициируется посольством Кыргызстана в партнерстве с Ассамблеей народов Евразии по согласованию с правообладателями и родственниками Чингиза Айтматова.

В ходе конференции поднимались такие темы, как "Чингиз Айтматов - классик мировой литературы", "Творчество Чингиза Айтматова как мост между евразийскими культурами", "Завет Чингиза Айтматова: "Быть человеком сегодня, завтра и всегда" "Роль Чингиза Айтматова в укреплении международной безопасности и продвижении гуманистических идей". Участие в обсуждении приняли известные литературоведы, ученые и общественные деятели, писатели и поэты, в том числе и в онлайн-формате из разных городов мира: Бишкека, Алматы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона.

В числе выступавших были доктор искусствоведения, профессор, вице-президент Российской Академии художеств Андрей Золотов, член союза писателей Москвы, заслуженный деятель культуры РФ Муса Мураталиев, народный поэт Кыргызстана Надырбек Алымбеков и народный писатель Казахстана, сопредседатель Совета старейшин Ассамблеи народов Евразии Олжас Сулейменов, основатель Академии Чингиза Айтматова в Лондоне Рахима Абдувалиева, руководитель Центра кыргызского языка и литературы имени Чингиза Айтматова Московского Государственного лингвистического университета Женишгуль Хулхачиева, президент Международного фонда Чингиза Айтматова "Диалог без границ" Фарход Устаджалилов.

В своих выступлениях они анализировали творчество выдающегося писателя, общественного деятеля, дипломата в контексте общеевразийской, мировой культуры, большой вклад в развитие которой внес сам Айтматов, отмечали его роль в укреплении межнационального согласия, международного сотрудничества, утверждении принципов гуманизма.

Участникам конференции был показан отрывок из документального фильма "Чингиз Айтматов – дни и века". Режиссер ленты Григорий Нахапетов рассказал о съемках этой картины, о своих впечатлениях от встреч с ее главным героем.

Первый заместитель генерального секретаря - руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, председатель совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Светлана Смирнова завершила конференцию словами Чингиза Айтматова: "Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего - выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия - изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа".


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URL: https://www.vb.kg/411454
Теги:
Чингиз Айтматов, Москва
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