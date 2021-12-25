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Декан медфака Зарифьян приветствовал Год Тигра: "Кош келиниздер, Жолборс!"

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- Александр Тузов
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Декан медицинского факультета КРСУ заслуженный деятель культуры, заслуженный работник образования Кыргызской Республики Анэс Зарифьян известен не только своей педагогической и научной работой. Он - автор многих поэтических книг.

Причем уже несколько десятилетий каждому Новому году профессор Зарифьян посвящает небольшую остросоциальную и остроумную поэму.

Накануне нынешнего Нового года Анэс Зарифьян предложил вниманию читателей vb.kg свой поэтический эксклюзив: "Посвящение 2022 году – Году черного (голубого, синего) водяного Тигра".

Напружиньте ваши икры

И одним прыжком – вперед!

С Новым годом! С Годом Тигра!

Впереди – тигриный год.

Год хвостатый, год усатый,

Разорвать готовый тишь,

Ну а то, что полосатый –

Этим нас не удивишь.

Правда, зверь престранен этот:

Непонятно ведь, ой-бой,

То ли черного он цвета,

То ли даже – голубой,

Либо синий, что к удаче,

По понятиям иным;

Да ещё его впридачу

Именуют Водяным.

Но – зацикливаться всё же

Мы не станем на цветах.

Символ сей людей тревожит,

Вызывая детский страх.

Впрочем, это и не странно:

Грозный хищник, так сказать;

И сравнения с Шер-Ханом

"Чоң коту" не избежать.

Он подкрался близко-близко,

Норовя задрать Быка!

"Я тигренок, а не киска…" –

Вспоминается строка.

В гороскоп гляжу я, братцы:

Не сулит ли год беду?

Сразу цепь ассоциаций

Возникает на ходу.

Перво-наперво всплывает

Исторический "Манас":

Хоть батыра отравляют,

Тигр его от смерти спас,

Дал волшебного настоя,

Боевой вернул азарт!

Сотоварищем героя

Был и грозный леопард…

Хорошо б, чтоб в год тигриный,

Презирая лесть и фарс,

Каждый отрок и мужчина

Бился с ними, словно барс;

Чтоб не маялся от дури,

Не терял мужскую суть.

Пусть не в тигровой он шкуре –

Стал бы витязем чуть-чуть!

Ну а женам и девицам,

Обретя кошачью стать,

Не пришлось бы, как тигрицам,

Остры когти выпускать.

Пусть волнуют мужний разум

Мелодичностью речей,

Подчеркнув тигровым глазом

Красоту своих очей.

Впрочем, можно и гранатом,

И рубином удивить.

А на стол мясное надо

По тарелкам разложить.

Новогодние наряды,

Черно-синие тона

Пригодятся – гость уж рядом,

Как зрачок его – луна.

Говорят, что импульсивным

Предстоящий будет год

И сподвигнет мир пассивный

На крутейший поворот!

Я сейчас не о Ковиде,

Чьи последствия ясны. –

Всех нам время ждет открытий,

Изменений, новизны!

И любовные безумства

Предстоят (по телу дрожь!),

Да еще для вольнодумства

Предстоящий год хорош,

Сокрушения заторов,

Героических упрямств,

Лидерства, идейных споров,

А не рабских"одобрям-с".

Впрочем, к тигру, человеки,

Лучше с тактом подходить.

И не зря астролог некий

Нас спешит предупредить.

Что сулит сей зверь могучий

Человечеству всему

Перемены, войны, бучи,

Революций кутерьму!

Только разве дело в тиграх?

(Полосатых не кляни!)

В закулисных грязных играх

Не замешаны они.

Не навешивайте "кисе"

Человеческих собак.

Лишь от нас самих зависит,

Будет лад или бардак!

Ну а вольный тигр полезен,

И прекрасен, и умён.

Он – герой легенд и песен

С незапамятных времён,

И не столь опасен людям

В новогодние часы,

Если мы его не будем

Нагло дергать за усы.

Так давайте с сердцем чистым

"Полосатый рейс" начнем,

И шампанское "игристым"

В данный вечер назовем,

Разливая по бокалам!

(Это ж вам не кислый морс).

Полночь звездная настала? –

"Кош келиниздер, Жолборс!"

Ну а он пускай по-братски

Нас поддержит, чтоб страна

Быть тигренком азиатским

Возжелала, старина!

Пусть не сразу, пусть не с ходу,

Не за сказочную ночь;

Только надо и народу

Самому себе помочь…

Стань же, Тигр, для Кыргызстана

Самым верным талисманом,

Поспособствуй смелым планам

И мечты не обесточь!

Декабрь 2021 г.


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URL: https://www.vb.kg/411455
Теги:
Новый год, поэт, КРСУ
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