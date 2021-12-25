Декан медфака Зарифьян приветствовал Год Тигра: "Кош келиниздер, Жолборс!"

Декан медицинского факультета КРСУ заслуженный деятель культуры, заслуженный работник образования Кыргызской Республики Анэс Зарифьян известен не только своей педагогической и научной работой. Он - автор многих поэтических книг.
Причем уже несколько десятилетий каждому Новому году профессор Зарифьян посвящает небольшую остросоциальную и остроумную поэму.
Накануне нынешнего Нового года Анэс Зарифьян предложил вниманию читателей vb.kg свой поэтический эксклюзив: "Посвящение 2022 году – Году черного (голубого, синего) водяного Тигра".
Напружиньте ваши икры
И одним прыжком – вперед!
С Новым годом! С Годом Тигра!
Впереди – тигриный год.
Год хвостатый, год усатый,
Разорвать готовый тишь,
Ну а то, что полосатый –
Этим нас не удивишь.
Правда, зверь престранен этот:
Непонятно ведь, ой-бой,
То ли черного он цвета,
То ли даже – голубой,
Либо синий, что к удаче,
По понятиям иным;
Да ещё его впридачу
Именуют Водяным.
Но – зацикливаться всё же
Мы не станем на цветах.
Символ сей людей тревожит,
Вызывая детский страх.
Впрочем, это и не странно:
Грозный хищник, так сказать;
И сравнения с Шер-Ханом
"Чоң коту" не избежать.
Он подкрался близко-близко,
Норовя задрать Быка!
"Я тигренок, а не киска…" –
Вспоминается строка.
В гороскоп гляжу я, братцы:
Не сулит ли год беду?
Сразу цепь ассоциаций
Возникает на ходу.
Перво-наперво всплывает
Исторический "Манас":
Хоть батыра отравляют,
Тигр его от смерти спас,
Дал волшебного настоя,
Боевой вернул азарт!
Сотоварищем героя
Был и грозный леопард…
Хорошо б, чтоб в год тигриный,
Презирая лесть и фарс,
Каждый отрок и мужчина
Бился с ними, словно барс;
Чтоб не маялся от дури,
Не терял мужскую суть.
Пусть не в тигровой он шкуре –
Стал бы витязем чуть-чуть!
Ну а женам и девицам,
Обретя кошачью стать,
Не пришлось бы, как тигрицам,
Остры когти выпускать.
Пусть волнуют мужний разум
Мелодичностью речей,
Подчеркнув тигровым глазом
Красоту своих очей.
Впрочем, можно и гранатом,
И рубином удивить.
А на стол мясное надо
По тарелкам разложить.
Новогодние наряды,
Черно-синие тона
Пригодятся – гость уж рядом,
Как зрачок его – луна.
Говорят, что импульсивным
Предстоящий будет год
И сподвигнет мир пассивный
На крутейший поворот!
Я сейчас не о Ковиде,
Чьи последствия ясны. –
Всех нам время ждет открытий,
Изменений, новизны!
И любовные безумства
Предстоят (по телу дрожь!),
Да еще для вольнодумства
Предстоящий год хорош,
Сокрушения заторов,
Героических упрямств,
Лидерства, идейных споров,
А не рабских"одобрям-с".
Впрочем, к тигру, человеки,
Лучше с тактом подходить.
И не зря астролог некий
Нас спешит предупредить.
Что сулит сей зверь могучий
Человечеству всему
Перемены, войны, бучи,
Революций кутерьму!
Только разве дело в тиграх?
(Полосатых не кляни!)
В закулисных грязных играх
Не замешаны они.
Не навешивайте "кисе"
Человеческих собак.
Лишь от нас самих зависит,
Будет лад или бардак!
Ну а вольный тигр полезен,
И прекрасен, и умён.
Он – герой легенд и песен
С незапамятных времён,
И не столь опасен людям
В новогодние часы,
Если мы его не будем
Нагло дергать за усы.
Так давайте с сердцем чистым
"Полосатый рейс" начнем,
И шампанское "игристым"
В данный вечер назовем,
Разливая по бокалам!
(Это ж вам не кислый морс).
Полночь звездная настала? –
"Кош келиниздер, Жолборс!"
Ну а он пускай по-братски
Нас поддержит, чтоб страна
Быть тигренком азиатским
Возжелала, старина!
Пусть не сразу, пусть не с ходу,
Не за сказочную ночь;
Только надо и народу
Самому себе помочь…
Стань же, Тигр, для Кыргызстана
Самым верным талисманом,
Поспособствуй смелым планам
И мечты не обесточь!
Декабрь 2021 г.