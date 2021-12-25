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Главы стран СНГ встретятся в Санкт-Петербурге

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- Евгений Денисенко
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Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Планируется, как сообщают СМИ, что на этой встрече это лидеры государств Содружества подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в текущем году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/411456
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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