Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе на бесплатное обучение в Китае

Китай выделяет шесть правительственных стипендий на 2022-2023 учебный год для обучения граждан Кыргызстана в высших учебных заведениях КНР по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования КР, это стало возможным в рамках соглашения между Министерством образования и науки КР и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования, подписанное 16 декабря 2015 года в Пекине.

Сообщается, что прием заявок и условия участия в стипендиальной программе, а также предварительный отбор будет осуществляться согласно ранее поданному объявлению на официальном сайте МОиН КР (раздел "Объявления" Стипендии") от 10 декабря 2021 года и в онлайн-системе http://student.edu.gov.kg/" ("Поступление в вузы Китайской Народной Республики на 2022-2023 учебный год").

Отмечается, что желающим кандидатам согласно выбранному уровню образования необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе http://student.edu.gov.kg/ заполнить необходимые поля, а также загрузить все требуемые документы до 23:59 часов 9 января 2022 года.