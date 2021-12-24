В Бишкеке обещают построить завод по сортировке и переработке мусора

В Бишкеке сегодня, 24 декабря, подписано соглашение о реализации проекта государственно-частного партнерства по утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соглашение подписано между министерством экономики и коммерции КР, мэрией столицы и компанией "Эко-Тренд Плюс"

Сообщается, что предмет документа – проектирование и строительство мусоросортировочного завода в городе Бишкек мощностью 400 тысяч тонн отходов в год.

Стороны договорились, что мусоросортировочный завод будет построен до 31 декабря 2022 года, и модернизирован в мусороперерабатывающий завод до 30 июня 2024 года.

Средства на строительство завода предоставляет частный партнер в лице ОсОО "Эко-Тренд Плюс", который также обязуется погашать обязательства мэрии города Бишкек по кредиту Европейского банка реконструкции и развития, направленные на рекультивацию городской свалки бытовых отходов и строительство нового санитарного полигона.

Прибыль, полученная от деятельности по утилизации, переработке и захоронению отходов будут поровну распределены между частным партнером и городом Бишкек, с учетом расходов частного партнера по строительству мусоросортировочного завода.

За три года до завершения срока государственно-частного партнерства, частный партнер передает в собственность мэрии города Бишкек построенные объекты в надлежащем техническом состоянии, включая мусороперерабатывающий завод.

В результате данного проекта ГЧП в городе будет построен мусоросортировочный завод, с его последующей модернизацией в мусороперерабатывающий завод.

Ожидается, что будет налажено максимально возможное отделение крупных отходов, электрического и электронного оборудования, опасных бытовых отходов (ртутьсодержащие отходы, люминесцентные лампы, батарейки) и других вредных для окружающей среды веществ от потока твердых отходов, а также материалов для вторичного использования (вторсырье);

Будет получено не менее 45 тысяч тонн полезных фракций для возврата в хозяйственный оборот и произведено не менее 120,0 тысяч тонн топлива из твердых отходов.

А объем отходов, поступающих на полигон (свалку) уменьшится до 22 тысяч тонн, что снижает негативного воздействия отходов на окружающую среду, также будут созданы новые рабочие места. Кроме того, проект повлияет на решение экологических вопросов вокруг городской свалки бытовых отходов.