Кыргызстанцы поучаствовали в обсуждении актуальных для России проблем

В Москве состоялась всероссийская конференция "Гармоничное интегративное государство и солидарное общество – перспектива XXI века для России и мира". К участию в ней были приглашены и представители кыргызского диаспорального сообщества.

Как рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы Раимкул Аттокуров, среди участников конференции были сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представители политических партий, ведущих общественных и государственных организаций, традиционных конфессий, муниципалитетов и местных сообществ, научных и образовательных учреждений, СМИ.

На конференции обсуждался широкий круг актуальных для России и ее развития тем. В их числе - вопросы становления и развития солидарного общества, гармоничного государства, гармоничной созидательной личности, патриотизма, соединения русской, российской, евразийской цивилизации, консолидации российского общества в поддержку президента РФ и российской государственности.

Речь также шла о сохранении цивилизационной традиции и духовно-нравственных основ, о поддержке традиционной и многодетной семьи, сохранении и продвижении русского и родных языков российской цивилизации, об укреплении межконфессионального диалога и согласия.