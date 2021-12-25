Отношения Бишкека и Баку выходят на уровень стратегического партнерства

"Сейчас готовится важный документ о том, чтобы поднять уровень отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Этот уровень требует исполнения всех соглашений прежде всего в экономических отношениях, которые мы вместе намерены развивать", - сказал VB.KG на приеме посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

"Этот прием особенный, мы отмечаем сразу три события - День солидарности азербайджанцев всего мира, 60-летний юбилей нашего президента Ильхама Алиева и моего вручение верительных грамот президенту КР Садыру Жапарову", - добавил посол.

По его словам, Национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев определил 31 декабря как День солидарности азербайджанцев. "Для всех моих соотечественников – это святой день, он воплощает в себе чувства национального единства, любви к Азербайджану, уважения к национально-духовным ценностям, привязанности к Родине. Это был первый указ Гейдара Алиева, когда он вернулся на родину и стал руководить страной. Это историческое решение внесло большой вклад в нашу победу", - отметил в интервью VB.KG Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Как сказал далее посол, путь к победе был долгим, народ шаг за шагом шел к ней. "И мы победили благодаря многим нашим друзьям из братских государств, которые поддержали нас в нашем правом деле, в том числе Кыргызстану. В течение 27 лет он поддерживал нас и низкий поклон его народу", - сказал Латиф Сейфаддин оглы Гандилов и склонился в поклоне. Присутствующие были очень тронуты и зааплодировали в знак искренней благодарности. Думается, что именно этот поклон даже более значим в отношениях наших народов, чем любое соглашение о дружбе.

"Мы ничего не забыли. Мы благодарны всем, кто был рядом в этой войне – Турции, России, которая заняла объективную позицию во время этой войны. И сегодня благодаря российским миротворцам в нашем регионе царит мир. Благодаря этой поддержке мы сегодня осуществляем важные проекты, восстанавливаем инфраструктуру. И хотя мы – победители, но не ведем себя как победители. Мы сказали армянам: "Примите Конституцию, вы - наши граждане, оставайтесь, живите!", - добавил посол Азербайджана.

Как он отметил, сейчас с участием России, Турции, Армении ведутся переговоры по открытию нового коридора, который объединит большую географию, начиная с Китая и заканчивая Европой и Африкой. Это проект мирового значения, который поддержало мировое сообщество. "Нам сегодня трудно, поскольку многие наши города разрушены, сожжены и разрушены до основания. Дипломаты, журналисты разных стран, которые посетили освобожденные земли, сказали, что это Хиросима 21 века", - напомнил глава дипмиссии Азербайджана.

Сегодня Азербайджан занимает достойное место в мировом сообществе и является одним из государств, которому доверяют проводить крупные международные мероприятия, который проводит последовательную политику как внутри страны, так и за рубежом.

"В Кыргызстане проживает много азербайджанцев, которые являются достойными его гражданами. Это - потомки репрессированных граждан, вынужденных переселенцев, которых поддержал, приютил в свое время кыргызский народ. Спасибо от всего сердца за эту поддержку, - поблагодарил Латиф Сейфаддин оглы Гандилов кыргызстанцев. – Впереди у нас большая совместная работа. В этом году наши страны открыли новую страницу в отношениях. На площадке международных организаций встречались наши президенты, прошли переговоры министров иностранных дел. Есть фактический план нашего сотрудничества на будущий год. Думаю, год будет плодотворным и продуктивным в двусторонних отношениях. Наши позиции по некоторым вопросам близки, а по многим они вообще совпадают. Поэтому сообща мы достигнем больших результатов. В этом у меня нет никаких сомнений".

По словам посла, президент Ильхам Алиев определил отношения с Кыргызстаном, как одно из важных направлений в международном сотрудничестве. "И чем крепче мы будем общаться, тем крепче станут наши отношения во всех областях", - считает посол Азербайджана.

"Азербайджан я знаю давно не только как ученый и политик, я дружил и с Гейдаром Алиевичем. Был в этой стране, когда 20 процентов ее территории еще были оккупированы и более миллиона жителей бежали из охваченного войной Карабаха, - сказал VB.KG Медеткан Шеримкулов, спикер первого созыва парламента, чрезвычайный и полномочный посол. – И я рад, что именно подписанный Бишкекский протокол, инициатором которого был наш парламент, остановил военные действия на долгое время в том регионе".

По словам Медеткана Шеримкулова, после победы Азербайджана президент России Владимир Путин напомнил, что война в Карабахе была остановлена на основе Бишкекского протокола. До него, кстати, было четыре резолюции Совета безопасности ООН, требующие прекращения огня. Но ни одна из них ни к чему не привела. А Кыргызстан в то время сделал все возможное, чтобы остановить военные действия и ему это удалось.

"Я радуюсь успехам сегодняшнего Азербайджана. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает дело великого лидера Гейдара Алиева, стоявшего у истоков современного азербайджанского государства. Страна стремительно развивается. На мой взгляд, это та модель развития государства, которая может быть применена во всех странах в условиях рыночных отношений с учетом их особенностей. Что касается наших азербайджанцев, то, господин посол, уверяю вас, они – наши граждане, они – кыргызы. Они являются примером среди 80 наций и народностей, которые проживают в Кыргызстане", - последние слова экс-спикера потонули в аплодисментах.

Медеткан Шеримкулов не преминул упомянуть и о продолжении строительства в Бишкеке парка имени Гейдара Алиева. Парк, по его словам, будет напоминать кыргызстанцам о дружбе наших стран. Посол отметил, что этот вопрос на контроле двух президентов, и парк, конечно же, будет построен.

Но дружба между нашими народами настолько сейчас крепкая, что и напоминать о ней, наверное, не приходится. Это чувствовалось уже по дружеской атмосфере, которая царила на приеме, которая ощущается и в отношениях людей в обычной жизни. И Кыргызстан, и Азербайджан всегда были гостеприимными домами для представителей всех национальностей.