Садыр Жапаров: Борьба с коррупцией продолжится и будет значительно усилена

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров на заседании кабинета министров сегодня, 25 декабря, рассказал о первоочередных задачах по восстановлению активности экономики и пополнение бюджета страны.

Как отметил Глава государства, народ требовал от него выполнения следующих задач:

Восстановить экономику и резко увеличить бюджет;

Большинство населения живет бедно и ниже среднего уровня. Требовалось оказать помощь нуждающимся;

Люди, горевавшие от потери близких, требовали решительной борьбы с волной пандемий;

Требовали уменьшить количество депутатов Жогорку Кенеша.

Требовали вернуть "Кумтор" народу, поднять престиж Кыргызстана на международной арене и вести равноправные переговоры.

"Октябрь месяц прошлого года был фактически концом года, поэтому в 2020 году необходимо было срочно дополнить бюджет и выполнить социальные обязательства, поэтому 29 октября я безбоязненно объявил экономическую амнистию.

Затем проведена ожесточенная борьба с обогатившимися за счет государства. С октября 2020 года по настоящее время в результате раскрытия коррупционных схем возмещено в доход государства около 8 млрд сомов в виде денежных средств и имущества; заключены под стражу и привлечены к ответственности высокопоставленные должностные лица, представители судебных и правоохранительных органов. Борьба с коррупцией продолжится и будет значительно усилена. Коррупция - серьезная социальная угроза. У государства длинные руки!

Кто покусится на казну, пополняемую средствами простых людей - возместит в десятикратном размере.

Восстановление экономики, в частности недопущение фактов рейдерства, которые произошли после народных волнений 2005 и 2010 годов - защита собственности, поддержка бизнеса и сохранение внутренних и иностранных инвестиций - стали моими главными приоритетами. Сразу после вступления в должность Президента в течении года я издал не один, а четыре раза указы о защите собственности, поддержке предпринимателей и инвесторов", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в этом году населению выдано кредитов на сумму более 20 миллиардов сомов, 72% из которых направлено в регионы. Государственные банки, у которых стало больше денег, изменят свою кредитную политику. При этом будет усилен контроль за назначением кредита, чтобы все деньги не тратились на празднества. Следовательно, бизнес-планы людей будут меняться.

"Что касается Гарантийного фонда, то сразу после октября прошлого года в короткие сроки проведена дополнительная капитализация на 2 млрд сомов и выданы кредиты под 10 процентов для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии. В этом году в Гарантийный фонд дополнительно капитализирован на 2,5 миллиардов сомов. Сейчас его уставной капитал составляет 6,6 миллиардов сомов.

Что это дает? Мы устранили у людей проблемы в виде залога, которые требовали банки при выдаче ипотечных кредитов. Появилась возможность без залога получать кредиты до 3 млн сомов.

Российско-Кыргызский фонд развития с 1 июля начал выдачу новых кредитов по программе прямого финансирования (финансирование было приостановлено с 6 октября 2020 года).

Все это механизмы по поддержке предпринимателей. Но и это еще не предел. Надеемся, что указанные выше льготы для предпринимателей станут для них стимулом по выходу из теневой экономики", - сообщил Садыр Жапаров.

Он отметил, что в сфере иностранных инвестиций в рамках визитов в Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Туркменистан прошли двусторонние экономические форумы с участием представителей бизнеса.

В результате, несмотря на то что приток прямых иностранных инвестиций в мире в этом году снизился на 35%, за 9 месяцев 2021 года иностранные инвестиции в нашу страну увеличились на 26,4% и составили 503 млн долларов или 43 млрд сомов.

Созданы и создаются фонды инвестиционного развития:

- Уставной капитал Венгерско-Кыргызского фонда развития составляет 16 млн долларов, согласовано его увеличение до 50 млн долларов.

- Уставной капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития составил 50 млн долларов и будет увеличен до 200 млн долларов.

- Прорабатывается вопрос о создании Кыргызско-Туркменского фонда развития с уставным капиталом в размере 100 млн долларов.

- Прорабатывается вопрос о создании инвестиционного фонда Организации тюркских государств: уставной капитал - 443 миллионов долларов.

- Прорабатываются вопросы по созданию Кыргызско-Азербайджанского и Кыргызско-Турецкого фондов развития.

"Но это еще не предел, вся теневая экономическая деятельность станет открытой. Надеемся, что облегчения для предпринимателей подтолкнут их выйти из теневой экономики. В результате данной поддержки деловой и инвестиционной среды экономическая активность начала восстанавливаться. Номинальный объем ВВП три года подряд составлял менее 600 миллиардов сомов, и в этом году мы планируем довести до 720 миллиардов сомов", - заключил президент Садыр Жапаров.