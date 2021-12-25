Президент Садыр Жапаров отметил рост ВВП

"Номинальный объем ВВП три года подряд составлял менее 600 млрд сомов, и в этом году мы планируем довести до 720 млрд сомов", - отметил сегодня, 25 декабря, президент Садыр Жапаров на заседании кабинета министров.

Как напомнил Глава государства, в прошлом году рост ВВП упал на 8,6 процентов, что стало самым низким показателем за последние 14 лет.

"Впервые с 1994 года произошло такое резкое падение. Надо сказать, что при этом в аналогичных условиях пандемии в соседних странах рост сохранился. Самое высокое пополнение бюджета за 5 лет составило 148 млрд сомов. Тогда как доходы республиканского бюджета за 11 месяцев этого года составили 162 млрд сомов, что на 41% или 47 млрд сомов больше, чем в 2020 году.

По сравнению с 11 месяцами 2019 года наблюдается увеличение на 36 млрд сомов.

В этом году по показателям бюджета мы добились гораздо лучших результатов в сравнении с периодом без пандемии.

Мы не придумывали новые налоги.

Мы нашли дополнительные средства, изменив систему управления, усилив фискализацию и уменьшив коррупцию. При назначении этого кабинета министров мы обещали народу увеличить консолидированный бюджет до 280 млрд сомов. Мы выполнили эту задачу.

Необходимо отметить, что мы завершим 2021 год с 306 млрд сомами, или ожидается больше на 26 млрд сомов.

Считаем, что заложен полноценный фундамент для увеличения консолидированного бюджета до 400 миллиардов сомов в 2022 году", - сказал президент Садыр Жапаров.