Эксперт: Миграционная политика в России претерпит изменения

Разработанный МВД РФ законопроект в области миграционной политики предусматривает важные изменения в ней. Об этом сообщил в ходе круглого стола, посвященного проблемам миграции, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

Сегодня, по его словам, в стране реализуется государственная миграционная политика, которая была определена главой государства в 2018 году. Основная госструктура, которая занимается этими вопросами, – Министерство внутренних дел, и оно много делает для их решения. Работа в данном направлении проводится и рядом других органов власти – федеральных, муниципальных.

"У нас и до пандемии было большой количество мигрантов, в том числе трудовых, и сейчас в достаточно сложный период миграция присутствует. Будет присутствовать и в дальнейшем, нравится это кому-то или нет. В том числе миграция не только трудовая, но и культурная, спортивная, академическая. И это хорошо", - считает Волох.

"Однако жизнь меняется, изменения внесла пандемия, - продолжил он. - И надо перестраивать не только миграционную политику, но и системы управления миграционными процессами. В этой связи МВД подготовлен проект федерального закона, который касается порядка въезда, пребывания, проживания иностранных граждан в России. В нем порядка 150 страниц машинопечатного текста. При рассмотрении на разных площадках, в том числе Общественной палаты, Общественного совета при МВД, он в целом нашел поддержку".

В случае принятия этого документа, по словам эксперта, в миграционной политике предстоят "кардинальные изменения". Остается безвизовый и визовый порядок въезда, но сокращается количество целей для прибытия в страну, допускается их изменение без выезда из нее, предусматривается введение электронной карты, которая будет консолидировать все необходимые документы – разрешение на право трудовой деятельности, патенты, медицинские показатели, дактилоскопическая регистрация и т.д.

В случае с трудовыми мигрантами будут созданы два электронных кабинета – реестры, учитывающие как всех работодателей, привлекающих иностранных работников, так и иностранцев, которые работали или желают работать в РФ.

"Перспектива принятия такого закона – большая. Думаю, это поможет совершенствовать систему управления вопросами трудовой миграции. Представляется целесообразным и введение ряда контрольно-проверочных мероприятий со стороны соответствующих органов, вместе с тем - отмена плановых проверок", - комментирует Волох.

"До пандемии, - отмечает он, - в России ежегодно находилось до 10 миллионов иностранцев, количество трудовых мигрантов среди них составляло 2-2.5 миллиона. Трудовая миграция, повторюсь, будет существовать и в дальнейшем. Но главное, чтобы эти люди понимали наши условия, одинаково с нами мыслили. И, безусловно, не нарушали действующее правовое поле, которое тоже должно совершенствоваться, предусматривая административную или уголовную ответственность для нарушителей".

Активно занимаясь миграционной проблематикой в течение уже многих лет, Владимир Волох посещал и Кыргызстан, недавно вновь побывал в нем, участвует в различных совместных мероприятиях, в рамках которых обсуждаются соответствующие вопросы. По словам эксперта, абсолютное большинство кыргызстанцев, работающих в России, - законопослушные граждане. А одним из перспективных направлений развития трудовой миграции между Россией и Кыргызстаном Владимир Волох считает подписание межгосударственных соглашений, связанных с организованным набором.