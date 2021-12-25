Кыргызстанцы активно включились в исследование Большого Алтая

"Тюркский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной интеграции в Центральной Азии" - видеомост под таким названием прошел в формате Москва – Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск. И был посвящен итогам проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности".

Данный проект реализуется по инициативе Алтайского государственного университета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели, как заявлено, – интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-монгольских народов.

От Кыргызстана в видеомосте, связавшем четыре страны – Россию, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, приняли участие ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат Садыков и директор Центра кочевой цивилизации Аида Алымова.

Открывая видеомост, руководитель проекта, президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков поблагодарил коллектив проекта за огромную работу, которая была проведена в 2021 году.

"Нам удалось объединить научно-образовательное сообщество ведущих университетов стран Центральной Азии, это более 50 вузов Центральной Азии. Они активно включились в реализацию проекта, и мы увидели большой научный интерес к проблематике истории народов, которые проживают на территории Большого Алтая, Центральной Азии", - сказал Землюков.

По его словам, в уходящем году в рамках проекта состоялись четыре международные экспедиции, была опубликована 81 научная статья в ведущих научных журналах. Кроме того, совместными усилиями ученых был создан виртуальный музей "Большой Алтай – прародина тюрков", в котором представлены 3D-модели экспонатов из семи музеев стран Центральной Азии.

Канат Садыков рассказал о результатах работы одной из коллективных групп. И высоко оценил объединяющую роль проекта для ученых, студентов России и Ассоциации азиатских университетов.

Профессор АлтГУ, эксперт Научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алла Ковалева сообщила об информационном партнерстве между АлтГУ и вузами Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана а также о "Медиадиалоге университетов Большого Алтая", в рамках которого состоялись встречи пресс-секретарей и журналистов вузов четырех стран.

Председатель международного экспертного совета НОЦ, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, академик РАН Анатолий Деревянко отметил высокий международный интерес к проекту со стороны научного сообщества: "Если в 2020 году на постоянной основе работало 27 научных сотрудников, то в этом году на постоянной основе работает 71 ученый, в том числе очень много молодых ученых, которые проявляют большой интерес к этим проблемам".

По словам Деревянко, "результаты проекта – поистине впечатляющие". Академик также напомнил о том, что в этом году в АлтГУ был проведен II Международный алтаистический форум, в котором приняли участие более 300 человек из 89 университетов и научных учреждений России, стран Центральной Азии (включая Кыргызстан) и Европы.

"Сегодня актуальной является проблема сохранения культуры, традиций добрососедства тюркских народов Большого Алтая и Центральной Азии, - сказала начальник Управления образования и науки Федерального агентства Россотрудничества Ольга Филонова. - В этом плане важная роль отводится консолидации молодежного научного сообщества. Россотрудничество является давним партнером Алтайского государственного университета. Мы высоко ценим работу университета, направленную на выстраивание научной работы с ведущими университетами Азии и мира и развитие международного молодежного сотрудничества".

Подводя итоги видеомоста, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина поблагодарила всех участников этого масштабного международного мероприятия. И обратилась с призывом к ученым из четырех стран продолжить объединение усилий вокруг изучения истории Большого Алтая как большой совместной протородины тюркских, славянских и других народов Центральной Азии.