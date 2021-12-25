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В Бишкеке для тысячи детей провели елку от мэрии (фото)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 25 декабря, в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялась новогодняя елка мэра столицы. Сообщает пресс-служба мэрии.

Новогоднюю сказку посетили порядка тысячи детей. Они посмотрели музыкальную постановку "Волшебный тумар" от детского музыкального театра "Таберик".

С новым 2022 годом детвору поздравила вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачева и вручила всем сладкие подарки.

Сообщается, что праздничное мероприятие было оформлено в едином стиле новогодней концепции, которую муниципалитет использовал при оформлении площади Ала-Тоо, главной елки, городских улиц и административных зданий.


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URL: https://www.vb.kg/411478
Теги:
мэрия, Новый год, Бишкек, Виктория Мозгачева
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