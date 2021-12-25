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Город Исфана будет переименован в Раззаков

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- Наталья Крайнова
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"В этом году в честь 110-летия Раззакова я решил переименовать Исфану в город Раззаков", - заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 25 декабря, на заседании кабинета министров.

Выступая перед собравшимися, глава государства затронул тему Баткенских событий 2021 года и отметил, что неполное согласование государственной границы с соседними странами, сложности в переговорном процессе на некоторых участках, прохождение стратегической транспортной инфраструктуры Кыргызстана через территории соседних стран - прямая угроза территориальной целостности республики.

"В этом году мы за 3 месяца восстановили Баткенскую область, пострадавшую в результате событий на кыргызско-таджикской границе", - сказал он.

Президент подчеркнул, что впервые Баткен получил внимание на государственном уровне как стратегическая граница.

"Области присвоен особый статус. Принята Программа развития. Мы приняли решение выделять 500 миллионов сомов ежегодно. В Баткене мы проделали большую работу", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/411479
Теги:
Исфана, Жениш Раззаков, Садыр Жапаров
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