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Садыр Жапаров: На выборах выбирал сам народ

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 25 декабря, президент Садыр Жапаров, выступая на заседании кабинета министров высказал свое мнение по поводу прошедших выборов в Жогорку Кенеш .

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы депутаты следующего созыва выполняли свою реальную функцию и работали для народа.

"Пора перестать играть в грязные игры вроде "у меня украли голос" или "выборы были сфальсифицированы". Некоторые из них молоды. На выборах жизнь не заканчивается. Молодые люди, я хочу сказать, что впереди вас ждет многое. Культура нашего народа - говорить открыто. Назовем ли мы это демократией или открытым обществом, этот рейтинг намного выше, чем во многих других странах. А то, что для дестабилизации общества пытались сделать отдельные партии или люди искажали и провоцировали людей в собственных интересах, а не во имя спокойствия государства - это уловки, которые отвлекали общественность. Мы идем к тому, чтобы построить новый Кыргызстан. Если они скажут, что будут жить по- старому и работать так же, то мы не сможем с ними работать.

Эти выборы стали для всех уроком! Культура выборов в нашей стране будет расти. Мы видели, кто победит на выборах. Прошел Эрулан Кокулов, который не потратил ни единого сома, а поэт без денег Мирлан Самыйкожо прошел по одномандатному округу. Это молодые люди, никогда не работавшие на госслужбе. Условия для выборов будут и дальше меняться.

Теперь это новый шаг к тому, чтобы люди больше знали о программах развития, вместо того, чтобы бросать камни в чей-то огород, клеветать на них или распространять слухи", - сказал глава государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что никто уже не верит пустым обещаниям.

"Людям не нужно никого критиковать. С этой точки зрения люди видят только уровень того, кто клевещет. Чем больше он критикует, тем больше укрепляет авторитет и престиж своих соперников. На выборах выбирал сам народ. Народ выбирал лучших из лучших. Все это видели. Кандидаты, баллотирующиеся на посты, увидели свой истинный вес", - отметил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/411480
Теги:
выборы, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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