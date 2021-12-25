Концепция снижения вреда: принцип "меньшее из зол"

Исследования, проведённые ВОЗ, показали, что здоровье человека зависит от системы медицинских услуг всего лишь на 8-10%. Определяющими являются совсем другие факторы. В частности, на 20% наше здоровье и физическое состояние определяется состоянием окружающей среды, ещё на 20% – генетическими факторами, а на 50-52% – образом жизни. Цифры говорят сами за себя. Казалось бы, ничего сложного: измени образ жизни, питайся правильно, избавься от вредных привычек, больше двигайся и наслаждайся прекрасным здоровьем! Однако на практике всё не так просто. Проблема в том, что за вредными привычками, от которых человек не может отказаться, лежит зависимость. Причём совсем не обязательно наркотическая, как, например, от никотина. Это может быть, скажем, психологическая зависимость от жирной еды. Или привычка ежедневно потреблять много сладкого, потому что, как нам кажется, оно повышает настроение. Зачастую мы не в состоянии преодолеть эту зависимость. А часто – просто не хотим, преуменьшая значение проблемы или просто не осознавая, для чего нам это нужно.

Мировой опыт показал, что запреты и ограничения здесь не работают. Но на помощь им в ряде стран пришла концепция снижения вреда, которую продвигает Всемирная организация здравоохранения. Что это такое?

Концепция снижения вреда возникла в середине 1980-х первоначально как узко направленная практика. Это был один из элементов профилактики распространения вирусного гепатита среди наркозависимых людей, а позднее – профилактики распространения ВИЧ. Но опыт показал, что сам подход, основанный на принципе "меньшее из зол", универсален. Он применим в самых разных сферах – от питания до потребления алкоголя или табака. Сегодня концепция снижения вреда успешно работает на самых разных направлениях, помогая человечеству в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Ключевой принцип концепции прост: предлагать людям с опасными привычками менее вредные альтернативы. Тем самым достигается изменение повседневного поведения людей на более безопасное. Концепция снижения вреда основана на осознанном выборе. Она базируется на охране человеком собственного здоровья и предполагает абсолютное право каждого на получение достоверной и научно обоснованной информации об инструментах снижения вреда.

Концепция успешно работает уже десятки лет во многих странах мира, и благодаря ей страны достигают реального прорыва в вопросах общественного здоровья. Например, медикам давно известно, что вредная еда с большим количеством соли, сахара и транс-жиров – это прямой путь к ожирению со всеми вытекающими последствиями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт, сахарный диабет. Но человек должен знать, что именно вредно. В Канаде, США, Великобритании, ряде стран Евросоюза, Китае, Японии уже достаточно давно используются этикетки с информацией о продуктах питания, повышающих риски заболеваний. Эти этикетки создаются на основе научных рекомендаций, а их применение регламентируют уполномоченные министерства.

В последние годы в свете концепции снижения вреда проводится много исследований в сфере употребления табака. На основе полученных научных данных в Великобритании была принята "дорожная карта" по переходу от курения сигарет к использованию бездымных систем с нагреваемым табаком или электронных сигарет. Программа предназначена для той категории заядлых курильщиков, которые не захотели или не смогли полностью отказаться от своей вредной привычки. Продвижение менее вредных бездымных систем для получения никотина обеспечило настоящий прорыв в борьбе с курением – так, число курильщиков на Туманном Альбионе снизилось с 20,1% в 2010 году до 14,1% в 2020-м. Столь быстрого сокращения курящего населения пока не удалось добиться ни в одной другой стране мира.

Успешный опыт применения концепции снижения вреда достигнут и в Казахстане, где в конце 2020 года экспертным медицинским сообществом была создана Национальная ассоциация "Денсаулык" по снижению вреда, вызванного факторами риска неинфекционных заболеваний.

"Ежегодно от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни лёгких других неинфекционных болезней в мире умирают около 40 миллионов человек, – говорит глава ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова. – В том числе 14 миллионов уходят из жизни преждевременно, не дожив до 70 лет. Причём около 80 процентов такой преждевременной смертности приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, и обусловлено это такими ключевыми факторами риска как нездоровое питание, курение, злоупотребление алкоголем и наркозависимость. Эти факторы риска в принципе предотвратимы, и над этим нужно работать, предлагая людям альтернативы. В противном случае, согласно по прогнозам экспертов, при сохранении нынешних тенденций уже к 2030 году эпидемия неинфекционных заболеваний будет ежегодно уносить 52 миллиона человеческих жизней. Такая ситуация представляет угрозу не только для здоровья людей, но и для развития и экономического роста государств. Заболевания, которые люди провоцируют своим образом жизни, ведут к потере национального дохода на многие миллиарды долларов. А из-за возрастающих расходов на здравоохранение миллионы людей ежегодно оказываются за чертой бедности".

Недавно эксперты ассоциации презентовали новое исследование: они проанализировали, как производители алкогольной, табачной продукции и продуктов питания информируют о составе своих продуктов. Авторы представили рекомендации по содержанию и классификации предупреждающих этикеток, чтобы потребители могли достоверно знать, что покупают, и выбирать продукты с наименьшим вредом.

Было предложено выработать единый государственный подход к маркировке пищевой продукции в Казахстане. Авторы предлагают использовать на лицевой стороне упаковки предупреждающие надписи, помогающие потребителям делать чёткий осознанный выбор при покупке продуктов питания. Например: "Избыточные калории вызывают ожирение, которое ведёт к болезням сердца, раку кишечника, диабету второго типа"; "Употребление продуктов с высоким содержанием солей способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний"; "Данный продукт содержит транс-жиры, которые ведут к рискам для здоровья. Не рекомендуется детям".

Отдельный пакет предложений казахстанских экспертов касается табачных изделий. Статистика свидетельствует, что ежегодно в мире от курения умирают 8 миллионов человек, и ещё 1 миллион – в результате воздействия пассивного курения. Предупреждения о вреде для здоровья (ПВЗ) на пачках сигарет применяются давно. Согласно рекомендациям ВОЗ, эффективные ПВЗ должны быть чёткими, видимыми и читаемыми, покрывая не менее 50% передней и задней части упаковки шокирующими изображениями.

Однако, кроме традиционных сигарет, сегодня во всём мире набирает популярность использование бездымных продуктов пониженного риска – электронных сигарет и систем нагревания табака. Доказано, что они являются потенциально менее вредным выбором для взрослых курильщиков ввиду отсутствия в них процесса горения. Когда человек курит традиционные сигареты, он вдыхает ядовитую смесь из более чем 7000 компонентов дыма. Из них 70-80 веществ непосредственно вызывают рак и другие опасные заболевания. В альтернативных же системах дыма нет, соответственно, нет и всех этих смертельно опасных компонентов. При этом, однако, сами альтернативные системы и употребляемые с ними никотиносодержащие изделия тоже неодинаковы. Поэтому казахстанский "Денсаулык" предлагает на основе содержания канцерогенных веществ разделять и отдельно маркировать бездымные табачные продукты, используя цветовые индикаторы – зелёный, синий, жёлтый и т. д.

Рынок развивается стремительно, и сегодня уже практически невозможно запретить или ограничить тот или иной продукт, представляющий риск для здоровья. Но можно воздействовать на рынок другими способами. Авторы казахстанского исследования рекомендуют в рамках государственных программ внедрить стимулирующие механизмы для компаний, которые производят и реализуют продукцию с меньшим вредом для здоровья. Для такой продукции предлагается внедрить и налоговые послабления, и более широкую маркетинговую свободу. В то же время вредные продукты должны регулироваться ещё жёстче. При этом у потребителя в любой торговой точке должна быть возможность выбрать подходящий товар на основе ясной, информативной и заметной с первого взгляда универсальной этикетки.

Подход казахстанских экспертов полностью совпадает с применением дифференцированного налогообложения в некоторых европейских странах, где принципы снижения вреда применяются давно и успешно. Там продукты и товары, которые более вредны для здоровья человека, облагаются более высокими налогами, чем их менее вредные альтернативы. Такое использование фискального стимулирования на основе повсеместно применяемой концепции снижения вреда оказалось эффективным: этот подход стимулирует компании производить менее вредную продукцию, а потребителя – отказываться от наиболее вредных товаров.