Большой друг кыргызского народа. Некролог памяти ученого Юлия Худякова

На 74 году жизни скончался видный ученый, доктор исторических наук, профессор Худяков Юлий Сергеевич. На сайте президента КР опубликован некролог посвященный профессору Худякову.

Известный деятель в научной сфере, истинный мастер своего дела, почитаемый в научной и образовательной среде Юрий Сергеевич родился 8 декабря 1947 г. в поселке Медвежка Крапивинского района Кемеровской области.

Юлий Сергеевич Худяков посвятил всю свою жизнь науке и исследованию истории кыргызов. За свой вклад в историю кыргызской государственности Ю.С. Худяков был награжден государственными знаками отличия Кыргызской Республики - орденами Манаса III степени и Данакер.

Весь жизненный путь Юлия Сергеевича Худякова – это достойный пример исполнения гражданского долга, продиктованного искренней увлеченностью своим делом и неутомимым научным поиском.

Юлий Сергеевич Худяков вызывал к себе уважение высоким профессионализмом, активной и патриотической позицией. Его кончина – большая невосполнимая потеря для научного и педагогического сообщества.

Юлий Сергеевич останется в памяти кыргызстанцев как большой друг кыргызского народа.

Мы разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки друзьям, родным и близким Юлия Сергеевича Худякова.

С.Н. Жапаров, А.У. Жапаров, А.К. Касымалиева, Н.Ж. Бакирова, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков,

С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, А.К. Койчиев, Б.И. Борубашев, А.К. Эргешов, Р.А. Казакбаев, Б.Д. Купешов, А.К. Жаманкулов, М.С. Джуматаев, Б.К. Тыналиева, В.М. Плоских, А.А. Асанканов, Т.А. Абдырахманов, К.Ж. Садыков, Э.Дж. Маанаев, О.Дж. Осмонов, Т.К. Чоротегин, К.С. Молдокасымов, О.К. Каратаев, М.Ч. Кожобеков, К.Ш. Табалдыев, О.А. Солтобаев и др.