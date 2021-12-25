Из РФ в КР вернули троих детей, оставшихся без попечения родителей

Трое несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся в России без попечения родителей, возвращены в родную республику. Это сделано в рамках очередного этапа репатриации таких ребятишек, сообщили в посольстве КР в РФ.

Их возвращение стало возможным в результате усилий, предпринятых дипмиссией совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР. Кыргызскими дипломатами также оформлены необходимые для возвращения документы.

Подобная работа проводится представителями заинтересованных ведомств обеих стран, при обязательном и активном участии посольства КР, уже в течение уже ряда лет. В результате, по имеющимся данным, с 2011 года в Кыргызстан удалось вернуть уже более сотни малышей, оставшихся в России без родительской опеки.

Репатриированные ребятишки размещаются в специализированных детских учреждениях республики. И по истечении необходимого адаптационного периода предпринимаются усилия по обустройству будущего этих детей. Если попытки воссоединения ребенка с семьей не увенчались успехом, начинается поиск возможных усыновителей.

Предыдущая репатриация производилась в октябре текущего года. Тогда в Кыргызстан было отправлено из Москвы семеро малышей-кыргызстанцев.