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В Генпрокуратуре РФ обсудили вопросы обеспечения прав мигрантов из КР

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась встреча консула посольства КР в РФ Алмаза Букалаева с представителями Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры России. Были обсуждены вопросы, касающиеся правового положения в стране граждан Кыргызстана, а также защиты прав трудовых мигрантов из этой республики

По информации посольства, консул акцентировал внимание собеседников на фактах нарушения прав соотечественников при их задержании сотрудниками правоохранительных органов или аресте. Также шла речь о случаях задержки выплаты недобросовестными работодателями заработка мигрантам-кыргызстанцам.

Была выражена просьба ориентировать территориальные органы правопорядка на проведение тщательной надзорной проверки по всем подобным фактам.

Представители российского надзорного органа отметили, что поступившие обращения взяты под особый контроль. И по каждому случаю органами прокуратуры будет произведена объективная, полная и всесторонняя проверка.

При этом подчеркнуто, что на основании Минской Конвенции от 22 января 1993 года граждане Кыргызстана, как и граждане России, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел и иные учреждения за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

По итогам состоявшейся встречи согласован порядок взаимодействия посольства КР и Генеральной прокуратуры РФ.


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URL: https://www.vb.kg/411485
Теги:
Россия, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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